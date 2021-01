La ragazza dei tulipani: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La ragazza dei tulipani: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La ragazza dei tulipani (Tulip Fever), film del 2017 diretto da Justin Chadwick, con protagonisti Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench e Christoph Waltz. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1999 Tulip Fever di Deborah Moggach. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paesi Bassi. Sophia è una fanciulla orfana cresciuta nel convento di Sant’Ursula. La badessa organizza per lei un matrimonio combinato con un ricco mercante vedovo di mezz’età di nome Cornelis Sandvoort e Sophia lascia così il convento per iniziare una nuova vita da moglie. Il matrimonio con Sandvoort prosegue, per Sophia, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladei: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ladei(Tulip Fever),del 2017 diretto da Justin Chadwick, con protagonisti Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench e Christoph Waltz. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1999 Tulip Fever di Deborah Moggach. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paesi Bassi. Sophia è una fanciulla orfana cresciuta nel convento di Sant’Ursula. La badessa organizza per lei un matrimonio combinato con un ricco mercante vedovo di mezz’età di nome Cornelis Sandvoort e Sophia lascia così il convento per iniziare una nuova vita da moglie. Il matrimonio con Sandvoort prosegue, per Sophia, ...

