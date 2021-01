La ragazza dei tulipani | stasera in tv | orario | canale | cast | trama | anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) E’ “Ladei” il film scelto da Rai 2 per questa sera, mercoledì 13 gennaio, a partire dalle 21.20. Ladeiin tv:Ecco qualche anticipazione sulladel film “Ladei” in ondasu Rai 2 in prima visione. Siamo ad Amsterdam nel 1636 e la città è in pieno fermento: il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. Lui desidera un figlio, ma lei non riesce a darglielo: ecco che così il matrimonio viene messo in pericolo. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il ...