La Ragazza dei Tulipani la trama del film stasera mercoledì 13 gennaio su Rai 2 in prima visione

La Ragazza dei Tulipani il film in prima visione stasera su Rai 2 mercoledì 13 gennaio, trama e trailer La Ragazza dei Tulipani è il film trasmesso da Rai 2 in prima visione mercoledì 13 gennaio 2021, adattamento del romanzo del 1999 di Deborah Moggach dal titolo Tulip Fever che è poi anche il titolo originale del film. Uscito nel 2017 con una durata di 107 minuti, il film ha incassato poco più di 9 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante nel cast Alicia Vikander, Judi Dench, Chrstoph Waltz, Matthew Morrison, Cara Delevigne.

