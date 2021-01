La protesta dei ristoratori: “Da venerdì teniamo aperto e violiamo le regole del Governo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “È una questione di sopravvivenza, siamo a un punto di non ritorno”: è questo il grido disperato dei ristoratori, la cui iniziativa #ioapro che invita a restare aperti – a partire da venerdì 15 gennaio – contro le restrizioni anti Covid imposte dal Governo ha già raccolto oltre 50 mila adesioni da tutta Italia. “Ci proviamo lo stesso, anche se non c’è speranza”, spiega Umberto Carriera, il ristoratore ‘ribelle’ di Pesaro che ha già collezionato multe e sospensioni per aver aperto alcuni suoi locali malgrado i divieti dei vari Dpcm. Tra Milano, Modena, Pesaro e Reggio Emilia, le città con maggiori adesioni finora registrate, si parla di circa quattrocento locali pronti a restare aprirti. “Non è mai stata presentata un’indagine epidemiologica che accerti i contagi nei locali, a differenza di quanto può accadere sui mezzi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “È una questione di sopravvivenza, siamo a un punto di non ritorno”: è questo il grido disperato dei, la cui iniziativa #ioapro che invita a restare aperti – a partire da15 gennaio – contro le restrizioni anti Covid imposte dalha già raccolto oltre 50 mila adesioni da tutta Italia. “Ci proviamo lo stesso, anche se non c’è speranza”, spiega Umberto Carriera, il ristoratore ‘ribelle’ di Pesaro che ha già collezionato multe e sospensioni per averalcuni suoi locali malgrado i divieti dei vari Dpcm. Tra Milano, Modena, Pesaro e Reggio Emilia, le città con maggiori adesioni finora registrate, si parla di circa quattrocento locali pronti a restare aprirti. “Non è mai stata presentata un’indagine epidemiologica che accerti i contagi nei locali, a differenza di quanto può accadere sui mezzi ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #bar e #ristoranti #protestano da Nord a Sud: 'Fateci riaprire'. #Manifestazioni a Trento, Padova, Torino e… - Maumol : A #Washington un tentativo di colpo di mano da parte dei sostenitori di #Trump: di fronte alla prospettiva di un… - Profilo3Marco : RT @msgelmini: Sit-in di protesta dei lavoratori del #turismo in piazza del Popolo a Roma. In questi mesi sono stati persi posti di lavoro,… - CorriereQ : PROTESTA DEI BUS TURISTICI A ROMA IN VIA XX SETTEMBRE ? - telecitynews24 : ?? TORINO: LA PROTESTA DEI RISTORATORI #IOAPRO ?? Aderiscono anche le Mascherine tricolori ??… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei Protesta dei ristoratori, Ascom e Confesercenti: "Sconsigliamo di aprire nonostante i divieti" ParmaToday Pena di morte, Sant'Egidio: sdegno e protesta per l'esecuzione di Lisa Montgomery

"Un atto che manifesta soltanto un desiderio di vendetta 'legale'". La Comunità di Sant'Egidio ringrazia tutti coloro che hanno hanno sostenuto l'appello per salvare Lisa e invita tutti a rafforzare i ...

Dad davanti a scuola, la protesta di due studenti del Midossi

Dad davanti a scuola, la protesta di due studenti del Midossi. Civita Castellana - I ragazzi del liceo chiedono il rientro in presenza ...

"Un atto che manifesta soltanto un desiderio di vendetta 'legale'". La Comunità di Sant'Egidio ringrazia tutti coloro che hanno hanno sostenuto l'appello per salvare Lisa e invita tutti a rafforzare i ...Dad davanti a scuola, la protesta di due studenti del Midossi. Civita Castellana - I ragazzi del liceo chiedono il rientro in presenza ...