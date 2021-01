"La politica litiga e si va avanti troppo piano". L'allarme di Cottarelli sul Recovery plan

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) AGI - "La cosa che mi preoccupa è che stiamo andandolentamente: mentre lasiamo arrivati a metà gennaio. Mi sarei aspettato che dopo sei sette mesi fossimo più, avessimo già presentato il progetto. E l'assetto della governance viene rinviato ad un provvedimento successivo, chissà quando a questo punto". Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, in una intervista a "Il Messaggero" fa il punto sul. "Se andiamogià nella fase di progettazione - obietta Cottarelli - cosa succederà in quella dell'esecuzione, quando i progetti bisognerà portarli a termine? Non è solo un problema di come funziona la burocrazia. Purnon esiste un sistema di valutazione dei ...