La nuova variante Covid che viene dal Giappone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In Giappone è comparsa una nuova variante Covid. Al momento i ricercatori credono che possa somigliare alle mutazioni inglese e sudafricana, entrambe coperte dal vaccino secondo uno studio recente. Il ministro della Salute nipponico ha fatto sapere che la nuova versione del patogeno è stata isolata in quattro persone provenienti dal Brasile mentre stavano osservando il periodo di quarantena nell'aeroporto di Haneda, a Tokyo. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dopo che i quattro, di età compresa tra la prima adolescenza e i 40 anni, sono risultati positivi al nuovo ceppo di Covid poco dopo l'arrivo in Giappone il 2 gennaio scorso. Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver riportato problemi respiratori, altri due hanno riferito solo sintomi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Inè comparsa una. Al momento i ricercatori credono che possa somigliare alle mutazioni inglese e sudafricana, entrambe coperte dal vaccino secondo uno studio recente. Il ministro della Salute nipponico ha fatto sapere che laversione del patogeno è stata isolata in quattro persone provenienti dal Brasile mentre stavano osservando il periodo di quarantena nell'aeroporto di Haneda, a Tokyo. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dopo che i quattro, di età compresa tra la prima adolescenza e i 40 anni, sono risultati positivi al nuovo ceppo dipoco dopo l'arrivo inil 2 gennaio scorso. Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver riportato problemi respiratori, altri due hanno riferito solo sintomi ...

TgLa7 : #Covid: Johnson, ospedali a rischio saturazione in Gb. Premier denuncia inoltre timori per nuova 'variante brasiliana' - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - odalysio : RT @Focus_it: Anche il Giappone ha individuato una nuova variante di coronavirus - lucacozzuto : UK e US nuovi record di decessi. E in US la nuova variante è appena arrivata. Speriamo si vaccini in fretta - gizzo97 : RT @TgLa7: #Covid: Johnson, ospedali a rischio saturazione in Gb. Premier denuncia inoltre timori per nuova 'variante brasiliana' -