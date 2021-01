La nuova Serie TV di Barbara D’Urso: il progetto, le date e il cast (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oltre alle sue trasmissioni classiche, “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” la popolare Barbara D’Urso torna al suo primo amore, la recitazione, lo farà in una nuova fiction in programma per il 2022. date, cast e progetto. Barbara D’Urso, 64 anni, splendidamente portati, il prossimo 7 maggio sta per vestire di nuovo i panni dell’attrice. A due anni dall’ultima edizione della Dottoressa Giò, peraltro di livello inferiore rispetto alle prime due, la popolare showgirl sveste i panni della conduttrice e si lancia in una nuova avventura. L’indiscrezione di Vero A rivelarlo il settimanale da oggi in edicola “Vero”. “Non c’è solo un ruolo da conduttrice nel futuro professionale di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oltre alle sue trasmissioni classiche, “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la” la popolaretorna al suo primo amore, la recitazione, lo farà in unafiction in programma per il 2022., 64 anni, splendidamente portati, il prossimo 7 maggio sta per vestire di nuovo i panni dell’attrice. A due anni dall’ultima edizione della Dottoressa Giò, peraltro di livello inferiore rispetto alle prime due, la popolare showgirl sveste i panni della conduttrice e si lancia in unaavventura. L’indiscrezione di Vero A rivelarlo il settimanale da oggi in edicola “Vero”. “Non c’è solo un ruolo da conduttrice nel futuro professionale di ...

