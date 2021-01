La maggioranza non esiste più: o si va al voto o si cercano nuove alleanze (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo all’interno della maggioranza non si può più ricucire e le soluzioni possibili potrebbero cambiare il governo in modo radicale. Le due ministre di Italia viva presenti nel governo… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lo strappo all’interno dellanon si può più ricucire e le soluzioni possibili potrebbero cambiare il governo in modo radicale. Le due ministre di Italia viva presenti nel governo… L'articolo proviene da MeteoWeek.

lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Giorgiolaporta : Non servono #ConferenzaStampa e dimissioni delle ministre per aprire una #CrisiDiGoverno. Su un atto fondamentale c… - ettore_licheri : Una crisi di governo ora sarebbe da irresponsabili e sia chiaro: se Italia Viva si sfilerà dalla maggioranza non si torna più indietro! - Rossana_Capo : @RicSpada @S_Alinei Ric, tu sei fermamente convinto che a poltrone invertite Renzi (o chiunque per lui ma al moment… - to199999 : RT @GiorgiaMeloni: Nuova geniale trovata di #Grillo e del M5S: “No a distinzione tra maggioranza e opposizione”. Beppe caro, il partito uni… -