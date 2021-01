La Lombardia prima regione a superare le 100mila vaccinazioni anti-Covid (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Lombardia è la prima regione italiana a superare quota 100.000 vaccinazioni anti-Covid, grazie alle 17.547 somministrazioni effettuate nella giornata di martedì 12 gennaio nelle strutture sanitarie lombarde. Proprio tra lunedì e martedì in tutta Italia sono state consegnate altre 488.475 dosi, dopo le 908.700 arrivate tra il 30 dicembre e il 7 gennaio. Complessivamente alle regioni sono state fornite 1.406.925 dosi, quantità che continua a essere calcolata sulla base di cinque estrazioni da ogni fiala: nei giorni scorsi, però, alcune regioni, tra cui Campania e Umbria, hanno già iniziato a somministrare anche la sesta dose sulla base delle ultime indicazioni arrivate da Ema e Pfizer. La Lombardia a mercoledì 13 gennaio ha ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laè laitaliana aquota 100.000, grazie alle 17.547 somministrazioni effettuate nella giornata di martedì 12 gennaio nelle strutture sanitarie lombarde. Proprio tra lunedì e martedì in tutta Italia sono state consegnate altre 488.475 dosi, dopo le 908.700 arrivate tra il 30 dicembre e il 7 gennaio. Complessivamente alle regioni sono state fornite 1.406.925 dosi, qutà che continua a essere calcolata sulla base di cinque estrazioni da ogni fiala: nei giorni scorsi, però, alcune regioni, tra cui Campania e Umbria, hanno già iniziato a somministrare anche la sesta dose sulla base delle ultime indicazioni arrivate da Ema e Pfizer. Laa mercoledì 13 gennaio ha ...

