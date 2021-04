La foto confronto postata da Benedetta Rossi fa emozionare i fan: “Il primo amore non si scorda mai”. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Benedetta Rossi è tornata ad allietare i suoi numerosissimi follower con i suoi post sul suo profilo Instagram dopo una meritata pausa per dedicarsi alla famiglia. Benedetta non regala soltanto ricette e tutorial, la food blogger è anche molto generosa con i suoi tre milioni di follower e condivide con loro scatti e video della sua vita quotidiana oltre che del suo passato, ricevendo in cambio grande apprezzamento e affetto da chi la segue. La scomparsa di Nuvola e l’arrivo di Cloud Benedetta non si è mai risparmiata infatti, ha fatto conoscere la sua amata mamma con una vecchia foto in cui la somiglianza è impressionante; ha condiviso inoltre gioie e dolori con i suoi fan come la morte del suo adorato cane Nuvola di cui aveva detto Da lui ho imparato l’amore puro, la ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è tornata ad allietare i suoi numerosissimi follower con i suoi post sul suo profilo Instagram dopo una meritata pausa per dedicarsi alla famiglia.non regala soltanto ricette e tutorial, la food blogger è anche molto generosa con i suoi tre milioni di follower e condivide con loro scatti e video della sua vita quotidiana oltre che del suo passato, ricevendo in cambio grande apprezzamento e affetto da chi la segue. La scomparsa di Nuvola e l’arrivo di Cloudnon si è mai risparmiata infatti, ha fatto conoscere la sua amata mamma con una vecchiain cui la somiglianza è impressionante; ha condiviso inoltre gioie e dolori con i suoi fan come la morte del suo adorato cane Nuvola di cui aveva detto Da lui ho imparato l’puro, la ...

