La figlia di Jovanotti | “Mi è stato diagnosticato un linfoma | ora sono guarita”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La riservatadell’artista con un lungo post ha raccontato il rapporto con la malattia Il 3 luglio 2020, scrive Teresa Cherubini,di, ha scoperto di avere un tumore. A condividere le parole dellaè proprio l’artista che non aveva mai detto nulla su cosa stava affrontando la sua famiglia. Teresa Cherubinidel cantante e di Francesca Valiani è classe 88 e sui social è celebre per i suoi disegni e i suoi fumetti. Proprio come in un fumetto questa volta è lei la vera superoina che ha finalmente sconfitto questo male dopo mesi di chemio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova) La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto , ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un ...