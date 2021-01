La figlia di Jovanotti guarita dal tumore: “Oggi per noi è un giorno bellissimo” (Foto) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Teresa, l’adorata figlia di Jovanotti aveva un tumore, non lo sapeva nessuno ma ha sconfitto un linfoma di Hodgkin (Foto). Sette mesi e un segreto che non riusciva a far raccontare a Teresa cosa stesse accadendo. Adesso che ce l’ha fatta la figlia del cantante spiega tutto e lui felice come mai, orgoglioso della sua bambina, condivide ciò che ha raccontato su Instagram. Di colpo si capisce perché Jovanotti sia stato più assente nell’ultimo periodo. Era il 3 luglio 2020 quando alla figlia di Jovanotti è stato diagnosticato un tumore del sistema linfatico ma tutto era iniziato un anno prima con un prurito alle gambe. Teresa non ci aveva dato peso ma il prurito peggiorava fino a quando la pelle era piagata e lei dormiva solo due ore a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Teresa, l’adoratadiaveva un, non lo sapeva nessuno ma ha sconfitto un linfoma di Hodgkin (). Sette mesi e un segreto che non riusciva a far raccontare a Teresa cosa stesse accadendo. Adesso che ce l’ha fatta ladel cantante spiega tutto e lui felice come mai, orgoglioso della sua bambina, condivide ciò che ha raccontato su Instagram. Di colpo si capisce perchésia stato più assente nell’ultimo periodo. Era il 3 luglio 2020 quando alladiè stato diagnosticato undel sistema linfatico ma tutto era iniziato un anno prima con un prurito alle gambe. Teresa non ci aveva dato peso ma il prurito peggiorava fino a quando la pelle era piagata e lei dormiva solo due ore a ...

fanpage : Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha sconfitto il tumore - repubblica : Jovanotti su Instagram racconta il segreto della figlia Teresa: 'La malattia se ne è andata, per noi è un giorno pa… - grondoamore : Ho appena scoperto della malattia di Teresa, la figlia di Lorenzo (Jovanotti), e a parte questo sono rimasta sconvo… - maximone816 : RT @repubblica: Jovanotti su Instagram racconta il segreto della figlia Teresa: 'La malattia se ne è andata, per noi è un giorno pazzesco'… - carlamartamari : RT @repubblica: Jovanotti su Instagram racconta il segreto della figlia Teresa: 'La malattia se ne è andata, per noi è un giorno pazzesco'… -