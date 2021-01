La Doria entra nel mercato dei prodotti Halal

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Granarolo, Parmalat, La, La Molisana e molti altri brand importanti del Made in Italy,no a pieno titolo neldeicertificatida WHA. Quando il criterioè correttamente applicato e implementato, il risultato finale è quello di ottenere un bene o un servizio che in tutte le fasi di produzione ed erogazione rispetta rigorosissimi criteri di sicurezza alimentare. L’alimentazione, secondo gli schemi internazionali, segue direttive importanti per la salute dell’essere umano indipendentemente dal suo credo religioso. I consumatori musulmani, per poter consumare un prodotto si devono accertare che sia, che tradotto dall’arabo significa lecito. L’alimentazionesegue dei presupposti ...