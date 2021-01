La Dad non ha funzionato: lo ammette anche la Azzolina. Ma il ritorno in presenza è un rebus tra proteste e rinvii (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si scrive dad , si legge caos. La scuola superiore a distanza non funziona più , lo ha detto anche la ministra Azzolina . Ma, a dirla tutta, in tanti casi non ha mai funzionato. E allora adesso, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si scrive dad , si legge caos. La scuola superiore a distanza non funziona più , lo ha dettola ministra. Ma, a dirla tutta, in tanti casi non ha mai. E allora adesso, ...

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - CottarelliCPI : Mentre gli studenti protestano contro la DAD (con buoni motivi, visto come viene gestita), Toscana, Abruzzo e Valle… - matteosalvinimi : La Azzolina dice che lei è tanto brava, che il governo non può pensare solo agli anziani, che le scuole sono pronte… - DiegoLazzarini4 : @repubblica Era molto semplice, bastava far entrarefin dall'inizio il 10 o il 20% della classe in aula e il resto i… - xacontradiction : “Eh ma la dad per gli universitari non è problematica come per gli studenti delle superiori” cit -