La cultura non si ferma mai: i pittori guardano con interesse alle gallerie d’arte on line gratuite (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come è cambiata la cultura ai tempi della pandemia? Ha dovuto virare in fretta verso la rivoluzione digitale. Nonostante il covid la cultura non si ferma ma ha dovuto trovare nel web nuovi spazi e nuove opportunità per raggiungere il pubblico di appassionati d’arte. Ci sono molte gallerie d’arte on line gratuite che offrono la possibilità a tanti giovani pittori emergenti di esporre gratis le loro opere online, per esempio il sito per pittori www.galassiaarte.it, online dal 2007 e ricco di sezioni dedicate ai pittori online. Sono questi gli spazi di espressione più ricercati e più utili per raggiungere un platea ampia, proveniente da tutto il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Come è cambiata laai tempi della pandemia? Ha dovuto virare in fretta verso la rivoluzione digitale. Nonostante il covid lanon sima ha dovuto trovare nel web nuovi spazi e nuove opportunità per raggiungere il pubblico di appassionati. Ci sono molte grieonche offrono la possibilità a tanti giovaniemergenti di esporre gratis le loro opere on, per esempio il sito perwww.galassiaarte.it, ondal 2007 e ricco di sezioni dedicate aion. Sono questi gli spazi di espressione più ricercati e più utili per raggiungere un platea ampia, proveniente da tutto il ...

