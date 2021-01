La crisi renziana in piena pandemia? È la mossa responsabile La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Efu. Colui che più si era dato da fare per far nascere il secondo governo di Giuseppe Conte è colui che lo ha affondato. Perché Matteo Renzi lo ha fatto? Quali gli obiettivi, quelli che forse presto si appaleseranno e altri più reconditi e “nascosti”? Calma, in politica non contano le intenzioni ma i fatti. E se poi quei fatti sono conditi dalle parole giuste, parole di “verità” che da tempo volevamo che qualcuno, a destra o a sinistra, ci facesse ascoltare, beh…. meglio ancora, per una sera siamo disposti a dimenticare tutte le contraddizioni e i voltafaccia del politico forse oggi meno amato d’Italia. Certo, ci sarà anche del calcolo nell’azione di Renzi: Italia Viva non decolla e quindi c’era forse poco da perdere in definitiva a lasciare il governo. Il voto? Improbabile, sia per l’emergenza pandemica che non lo consente sia perché nessuno dei deputati vuole ...