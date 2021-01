La crisi in diretta: l’annuncio di Renzi nel pomeriggio. Cosa succede oggi: le tappe (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. È scontro totale tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi. La conferenza stampa convocata da Renzi nel pomeriggio alla Camera potrebbe certificare l’addio di Iv al governo Leggi su corriere (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. È scontro totale tra il premier Giuseppe Conte e Matteo. La conferenza stampa convocata danelalla Camera potrebbe certificare l’addio di Iv al governo

