La Corte dei Conti sull’Eni. Risultati in flessione dal 2019. Dura la relazione sulla gestione finanziaria. Mentre si chiude il processo sui fondi nigeriani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non solo il processo per tangenti in Nigeria che vede imputato l’amministratore delegato Claudio Descalzi, arrivato alle battute finali. Tra i problemi dell’Eni ci sono pure i Risultati economici a partire dal 2019, talmente in calo da mettere in allarme la Corte dei Conti. “Nel 2019, in una situazione di flessione dello scenario petrolifero e del più accentuato calo dei prezzi del gas a causa dell’eccesso di offerta globale e della contrazione della domanda asiatica, Eni Spa ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 2.978 milioni di euro, in diminuzione di 195 milioni rispetto al 2018, in cui l’utile era stato di 3.173 milioni”. Tali Risultati, rileva la Corte nella relazione sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non solo ilper tangenti in Nigeria che vede imputato l’amministratore delegato Claudio Descalzi, arrivato alle battute finali. Tra i problemi dell’Eni ci sono pure ieconomici a partire dal, talmente in calo da mettere in allarme ladei. “Nel, in una situazione didello scenario petrolifero e del più accentuato calo dei prezzi del gas a causa dell’eccesso di offerta globale e della contrazione della domanda asiatica, Eni Spa ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 2.978 milioni di euro, in diminuzione di 195 milioni rispetto al 2018, in cui l’utile era stato di 3.173 milioni”. Tali, rileva lanella...

virginiaraggi : La Corte d’Appello ha confermato oggi l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan Spada. A… - Agenzia_Ansa : #StrageBologna, fu 'strage di Stato'. Così la Corte di assise, nelle motivazioni della sentenza all'ergastolo: '… - ilriformista : 'Questa usanza di mettere in diretta relazione l’aspettativa dei parenti delle vittime e il giudizio della Corte ha… - Dalyla201 : RT @Aleb34358667: Buongiorno? 'La vita sceglie la musica, noi scegliamo come ballarla'?? ?? Uno dei primi balli di #EzGür per provare a far c… - orsoladelzenero : RT @maolindas: Facendo volontariato sento degli adottanti rifiutare dei gatti per motivi assurdi! Un gatto di 3 mesi è grande?? Gli manca un… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Canoni non pagati per la Certosa di Trisulti? Per la Corte dei Conti è tutto regolare Il Messaggero Tela del Ragno, pene ridotte dalla Corte di Appello

Tela del Ragno, cala il sipario sul maxi procedimento istruito dalla direzione distrettuale antimafia. La Corte d’appello di Catanzaro dopo l’annullamento ...

Tabaccaio condannato a pagare quasi 400mila euro di giocate al Lotto non versate

La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta ha condannato il titolare della ricevitoria per aver 'indebitamente registrato le proprie giocate, nella speranza di una vincita' ...

Tela del Ragno, cala il sipario sul maxi procedimento istruito dalla direzione distrettuale antimafia. La Corte d’appello di Catanzaro dopo l’annullamento ...La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta ha condannato il titolare della ricevitoria per aver 'indebitamente registrato le proprie giocate, nella speranza di una vincita' ...