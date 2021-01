La contromossa di Conte: se Renzi si sfila, impossibile nuovo governo con Iv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Proseguono e mosse e contromosse in quella che può ormai esser definita una crisi di governo (anche se non ufficializzata formalmente). A ribaltare la situazione, il contrattacco di Conte lasciato… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Proseguono e mosse e contromosse in quella che può ormai esser definita una crisi di(anche se non ufficializzata formalmente). A ribaltare la situazione, il contrattacco dilasciato… L'articolo proviene da MeteoWeek.

angiuoniluigi : RT @repubblica: Governo, la contromossa di Palazzo Chigi: 'Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con Iv'. Alle 21.30 il cd… - SouzaEluam : RT @repubblica: Governo, la contromossa di Palazzo Chigi: 'Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con Iv'. Alle 21.30 il cd… - repubblica : Governo, la contromossa di Palazzo Chigi: 'Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con Iv'. Alle 21.… - fabiopi1000 : RT @ElioLannutti: Governo, la contromossa di Palazzo Chigi: 'Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con IV - matteoc1951 : RT @ElioLannutti: Governo, la contromossa di Palazzo Chigi: 'Se Renzi si sfila, per Conte impossibile nuovo governo con IV -