La conferenza stampa di Renzi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa dirà Renzi in conferenza stampa? L'appuntamento inizialmente fissato per le 17.30 è slittato di mezz'ora. E' il segnale che indica che le parole di Conte poco fa ai giornalisti hanno sortito un effetto? Il presidente del Consiglio spiegava di augurarsi che "non si arrivi" alle dimissioni delle ministre di Iv, "anche perche' gia' in questi giorni sto lavorando per definire una proposta per una patto di legislatura, un patto di fine legislatura". Durante l'incontro tra Conte e Sergio Mattarella dal presidente della Repubblica è giunto un altola' sul precipitare della crisi: Mattarella ha sottolineato a Conte la necessita' di uscire velocemente da questa condizione di incertezza, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia. Un'incertezza, aveva fatto notare anche in passato il Presidente, che difficilmente potrebbe ...

