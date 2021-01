La conferenza stampa di Renzi: dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa dirà Renzi in conferenza stampa? L’appuntamento inizialmente fissato per le 17.30 è slittato di mezz’ora. E’ il segnale che indica che le parole di Conte poco fa ai giornalisti hanno sortito un effetto? Non sembra. Renzi conferma le dimissioni delle ministre di Italia Viva Bonetti e Bellanova: “E’ molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”. Renzi poi conferma la fiducia in Mattarella che definisce “estrema”. Il leader di Italia Viva poi pone delle condizioni: ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cosa diràin? L’appuntamento inizialmente fissato per le 17.30 è slittato di mezz’ora. E’ il segnale che indica che le parole di Conte poco fa ai giornalisti hanno sortito un effetto? Non sembra.conferma ledelle ministre di Italia Viva: “E’ molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli. La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi”.poi conferma la fiducia in Mattarella che definisce “estrema”. Il leader di Italia Viva poi pone delle condizioni: ...

ivanscalfarotto : Oggi con @TeresaBellanova, @elenabonetti e @matteorenzi sarò in conferenza stampa, per le ore 17.30. #ItaliaViva - TeresaBellanova : A me non pare così normale trovarsi sempre di fronte muri di gomma e registrare mancate risposte su temi cruciali p… - ItaliaViva : La conferenza stampa inizierà verso le 17.45, vi aspettiamo in diretta! - corradone91 : RT @you_trend: Con le dimissioni dei tre membri del #Governo in quota #ItaliaViva - annunciate in conferenza stampa da Matteo #Renzi - si a… - marioricciard18 : RT @lageloni: @StefanoFeltri @matteorenzi Ah pensavi che avrebbe chiesto poltrone in conferenza stampa? -