La Chapecoense torna in Serie A: «Con la forza dall’alto ce l’abbiamo fatta» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la tragedia di cinque anni fa, la Chapecoense è tornata nella massima Serie brasiliana Dopo la tragedia aerea di cinque anni, che si portò via quasi tutta la squadra, e la retrocessione dello scorso anno, la Chapecoense è tornata nella massima Serie del calcio brasiliano. Il successo per 2-1 contro la Figueirense è servito per questa promozione. Tanta l’emozione del club, come si può vedere anche dal post pubblicato su Twitter. «Torniamo! Siamo in Serie A. Non è stato facile arrivare fin qui. Più difficile di quanto immaginassimo ma col lavoro, l’umiltà, la dedizione, l’unità e soprattutto con la forza dall’alto, abbiamo mantenuto la promessa». VOLTAMOS! ??? SOMOS SÉRIE A! Não foi fácil chegar até aqui. Foi muito mais duro do ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la tragedia di cinque anni fa, lata nella massimabrasiliana Dopo la tragedia aerea di cinque anni, che si portò via quasi tutta la squadra, e la retrocessione dello scorso anno, lata nella massimadel calcio brasiliano. Il successo per 2-1 contro la Figueirense è servito per questa promozione. Tanta l’emozione del club, come si può vedere anche dal post pubblicato su Twitter. «Torniamo! Siamo inA. Non è stato facile arrivare fin qui. Più difficile di quanto immaginassimo ma col lavoro, l’umiltà, la dedizione, l’unità e soprattutto con la, abbiamo mantenuto la promessa». VOLTAMOS! ??? SOMOS SÉRIE A! Não foi fácil chegar até aqui. Foi muito mais duro do ...

