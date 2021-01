LA CAMERA VOTA PER METTERE SOTTO ACCUSA TRUMP PER “INSURREZIONE”, NON È CHIARO QUANDO IL CASO ANDRÀ AL SENATO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sostenendo di aver incitato una “ribellione armata” contro gli Stati Uniti, la CAMERA dominata dai Democratici ha VOTAto di nuovo per METTERE SOTTO ACCUSA il presidente Donald TRUMP. Ma con il suo mandato che scade tra una settimana, non è CHIARO QUANDO procederà il processo.Dopo diverse ore di dibattito mercoledì, la CAMERA dei Rappresentanti ha VOTAto per impeachment formalmente il presidente per i disordini del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, QUANDO un gruppo di persone ha fatto irruzione nell’edificio e ha interrotto la sessione congiunta della riunione del Congresso per certificare il democratico Joe Biden come vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.Una ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sostenendo di aver incitato una “ribellione armata” contro gli Stati Uniti, ladominata dai Democratici hato di nuovo peril presidente Donald. Ma con il suo mandato che scade tra una settimana, non èprocederà il processo.Dopo diverse ore di dibattito mercoledì, ladei Rappresentanti hato per impeachment formalmente il presidente per i disordini del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti,un gruppo di persone ha fatto irruzione nell’edificio e ha interrotto la sessione congiunta della riunione del Congresso per certificare il democratico Joe Biden come vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.Una ...

Adnkronos : #ImpeachmentTrump, Camera dice sì - DatabaseItalia : LA CAMERA VOTA PER METTERE SOTTO ACCUSA TRUMP PER “INSURREZIONE”, NON È CHIARO QUANDO IL CASO ANDRÀ AL SENATO Legg… - josenivelo : RT @intheunion2020: ?????? La Camera vota con 232 voti a favore e 197 contro l’#ImpeachTrump. 10 deputati repubblicani hanno votato sì all’#im… - alepenazzi : @MValvona @Corriere Assolutamente no, la camera propone e vota per confermare l'impeachment. Il senato successivame… - alepenazzi : @eligio68 @FedericoRampini Di nuovo, assolutamente no. L'impeachment e' votato alla camera. Punto. Al senato si vot… -