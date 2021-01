La Camera ha votato per il secondo impeachment di Trump (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Andrew Harrer-Pool/Getty Images)La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nella serata italiana del 13 gennaio ha approvato la mozione di impeachment ai danni del presidente uscente Donald Trump: la messa in stato d’accusa è “incitamento di insurrezione”, con riferimento al ruolo giocato dal tycoon nei tragici fatti del Campidoglio della settimana scorsa, quando sei persone sono morte a seguito di un assalto violento alla sede del parlamento statunitense. Dopo giorni di discussioni e retroscena in merito a quanti repubblicani avrebbero votato l’autorizzazione a procedere nei confronti del loro presidente, alla fine i franchi tiratori – se così vogliamo chiamarli – sono stati dieci: il conto si è chiuso con 232 voti favorevoli (e 197 contrari) ad accusare formalmente Trump di aver “incitato ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Andrew Harrer-Pool/Getty Images)Ladei rappresentanti degli Stati Uniti nella serata italiana del 13 gennaio ha approvato la mozione diai danni del presidente uscente Donald: la messa in stato d’accusa è “incitamento di insurrezione”, con riferimento al ruolo giocato dal tycoon nei tragici fatti del Campidoglio della settimana scorsa, quando sei persone sono morte a seguito di un assalto violento alla sede del parlamento statunitense. Dopo giorni di discussioni e retroscena in merito a quanti repubblicani avrebberol’autorizzazione a procedere nei confronti del loro presidente, alla fine i franchi tiratori – se così vogliamo chiamarli – sono stati dieci: il conto si è chiuso con 232 voti favorevoli (e 197 contrari) ad accusare formalmentedi aver “incitato ...

TgLa7 : ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'acc… - ValentinaInLA : La Camera dei rappresentati sorpassa i 217 voti necessari per passare il provvedimento di impeachment per Trump uni… - Atlantismo1949 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Camera ha approvato l'#impeachment nei confronti di #Trump. Per la prima volta nella storia un Presidente Usa vi… - Pilipo83 : RT @TgLa7: ??#Usa la Camera approva #impeachment per #Trump per l'assalto a #CapitolHill. E' il primo presidente in stato d'accusa per ben d… - RitaBartolomei : RT @wireditalia: Dieci repubblicani hanno votato “contro” il presidente uscente, che ora subirà un nuovo processo al Senato: ma i tempi son… -