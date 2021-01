La bozza del decreto 13 gennaio: spostamenti vietati fino al 5 marzo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il blocco rimane tra regioni e province autonome. Rimangono ammessi quelli per ragioni di necessità, lavoro e salute con autocertificazione. Da domenica nove regioni a rischio zona arancione e tre in ... Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il blocco rimane tra regioni e province autonome. Rimangono ammessi quelli per ragioni di necessità, lavoro e salute con autocertificazione. Da domenica nove regioni a rischio zona arancione e tre in ...

mariaederaM5S : Più fondi per l'assunzione delle donne e per l’imprenditoria femminile! Grazie alla Ministra @CatalfoNunzia, la nuo… - agorarai : 'Siamo tutti d'accordo che ci siano delle cose da aggiustare ma non ci devono essere crisi al buio. La prima bozza… - myrtamerlino : Oggi alle ore 13.00 avrò ospite @TeresaBellanova, Ministro delle politiche agricole ed esponente di spicco di… - Julia78792 : RT @curlsonthebird: Bozza in vinile del nuovo singolo #nosatisfaction di @MetaErmal - gaia_ro92 : @pierozucca87 @NicLoveSport Dalla bozza del corriere possiamo andare dai congiunti fiori comune purché sia in regione e in qualsiasi zona? -

Ultime Notizie dalla rete : bozza del Nuovo DPCM: 11 regioni verso l’area arancione. Le ordinanze in vigore dal 17 gennaio. Alle 20.30 Consiglio dei Ministri. Gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola Coprifuoco prorogato sino al 5 marzo, deroga per una visita al giorno: cosa prevede il DL

Questo dovrebbe essere parte del contenuto della bozza di decreto legge che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma nella serata di mercoledì 13 gennaio. Fino al 5 marzo dovrebbero ...

Conte apre, Renzi rilancia. Si dimettono le ministre di Italia Viva

Crisi di governo atto secondo. Dopo le minacce dei giorni scorsi a l’apertura di oggi del presidente del Consiglio che avanza la proposta di un “patto di legislatura” invitando a scongiurare un frattu ...

Questo dovrebbe essere parte del contenuto della bozza di decreto legge che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma nella serata di mercoledì 13 gennaio. Fino al 5 marzo dovrebbero ...Crisi di governo atto secondo. Dopo le minacce dei giorni scorsi a l’apertura di oggi del presidente del Consiglio che avanza la proposta di un “patto di legislatura” invitando a scongiurare un frattu ...