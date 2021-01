L.A.ROS online con il nuovo album “Breathe me” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) : il disco del dj/producer italiano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify L.A.ROS, Dj/ producer italiano torna sulla scena con Breathe ME su Atomizer Recordings, disponibile su tutti i digital stores e Spotify. Il produttore ha deciso di spostarsi dal genere House/ Club, trovando una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) : il disco del dj/producer italiano è disponibile su tutti i digital stores e Spotify L.A.ROS, Dj/ producer italiano torna sulla scena conME su Atomizer Recordings, disponibile su tutti i digital stores e Spotify. Il produttore ha deciso di spostarsi dal genere House/ Club, trovando una… L'articolo Corriere Nazionale.

ros_raff : RT @Open_gol: Più soldi per la sanità, il 50% degli investimenti al Sud, priorità a donne e giovani, raddoppiato il fondo per il turismo ht… - RayJean2708 : @Auro61765922 @blueisprada @krist_2349 @Haivisto1 @GrandeFratello Spero ti arrivi una bella diffida per questo. Ti… -

Ultime Notizie dalla rete : ROS online Pestarena piange Aurelia Da Ros OssolaNews Covid-19, governo giapponese proclama stato d’emergenza a Tokyo

Roma, 7 gen. (askanews) – Il governo giapponese ha proclamato lo stato d’emergenza a Tokyo e nelle tre prefetture circostanti per cercare di contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19. Lo riferi ...

Serie B, Reggiana – Pescara: le probabili formazioni

REGGIO EMILIA – A distanza dei playoff di Serie C disputati oltre dieci anni fa, Reggiana e Pescara tornano ad affrontarsi in un match importantissimo per il loro campionato. La 17esima giornata mette ...

Roma, 7 gen. (askanews) – Il governo giapponese ha proclamato lo stato d’emergenza a Tokyo e nelle tre prefetture circostanti per cercare di contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19. Lo riferi ...REGGIO EMILIA – A distanza dei playoff di Serie C disputati oltre dieci anni fa, Reggiana e Pescara tornano ad affrontarsi in un match importantissimo per il loro campionato. La 17esima giornata mette ...