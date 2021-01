Krizia Chi era la stilista folle che ha reso Milano capitale della moda Made in Italy

Ultime Notizie dalla rete : Krizia Chi

ViaggiNews.com

Parte mercoledì 13 gennaio 2021 Made in Italy, la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della moda italiana nella Milano degli anni Settanta e che vede protagoniste Gret ...MADE IN ITALY TV made in italy cast MADE IN ITALY CANALE 5 made in italy serie tv MADE IN ITALY SERIE TV CANALE 5 made in italy trama serie tv MADE IN ITALY ...