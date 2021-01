Karina Cascella rifiuta l’Isola dei Famosi (da concorrente) e si candida come opinionista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Karina Cascella ha detto “NO” all’Isola dei Famosi. L’ex vincitrice de La Talpa, chiacchierando con gli amici di Casa Chi, ha confidato che non se la sentirebbe di lasciare per così tanto tempo sua figlia Ginevra. Nonostante questo, non disdegnerebbe il ruolo di opinionista anche al Grande Fratello Vip al posto di Antonella Elia, così... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha detto “NO” aldei. L’ex vincitrice de La Talpa, chiacchierando con gli amici di Casa Chi, ha confidato che non se la sentirebbe di lasciare per così tanto tempo sua figlia Ginevra. Nonostante questo, non disdegnerebbe il ruolo dianche al Grande Fratello Vip al posto di Antonella Elia, così... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Karina Cascella rifiuta l’#Isola dei Famosi (da concorrente) e si candida come opinionista - mattiapale78 : Karina Cascella ha detto no all’isola dei famosi per partecipare come naufraga. Bensì si è proposta come opinionist… - LadyNews_ : #KarinaCascella attacca #Pupo, #AntonellaElia e #SamanthaDeGrenet - zazoomblog : Karina Cascella avete mai visto sua sorella Sunny? Bellissima come lei - #Karina #Cascella #avete #visto - its__lilo_bitch : il modo in cui Dayane diventerà una sferata fissa a LIVE togliendo la poltrona a karina cascella appena uscita dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella dice no all'Isola dei Famosi | Giornalettismo Giornalettismo Isola dei famosi: ecco i primi rifiuti!

Intervistata a ‘Casa Chi’ l’opinionista Karina Cascella ha lanciato la bomba: «Ho rifiutato l’Isola dei famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia però troppo tempo. Non giudico le altre madri ...

Karina Cascella attacca Pupo, Antonella Elia e Samantha De Grenet

Karina Cascella ha duramente attaccato Pupo, Antonella Elia e Samantha De Grenet all'indomani del durissimo scontro tra le due showgirl al GF Vip.

Intervistata a ‘Casa Chi’ l’opinionista Karina Cascella ha lanciato la bomba: «Ho rifiutato l’Isola dei famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia però troppo tempo. Non giudico le altre madri ...Karina Cascella ha duramente attaccato Pupo, Antonella Elia e Samantha De Grenet all'indomani del durissimo scontro tra le due showgirl al GF Vip.