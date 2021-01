Karina Cascella, l’intimo mostra tutto: “Sei matta, vuoi farci svenire?” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Karina Cascella ha pubblicato una foto su IG che ha mostrato tutte le sue qualità fisiche: curve bollenti che hanno fatto il giro del web La showgirl ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower di Instagram. Da tempo il successo della bionda campana è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha pubblicato una foto su IG che hato tutte le sue qualità fisiche: curve bollenti che hanno fatto il giro del web La showgirl ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower di Instagram. Da tempo il successo della bionda campana è L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : Karina Cascella dice no a L’Isola dei Famosi Parole taglienti su Antonella Elia - #Karina #Cascella #L’Isola… - StraNotizie : Karina Cascella dice NO a L’Isola dei Famosi, ma continua a non capire la regola non-scritta dei reality - BITCHYFit : Karina Cascella dice NO a L’Isola dei Famosi, ma continua a non capire la regola non-scritta dei reality - blogtivvu : Karina Cascella rifiuta l’#Isola dei Famosi (da concorrente) e si candida come opinionista - mattiapale78 : Karina Cascella ha detto no all’isola dei famosi per partecipare come naufraga. Bensì si è proposta come opinionist… -