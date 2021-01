Juventus | Paratici | “Mercato? Se ci saranno opportunità le coglieremo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Riguardo Scamacca e Shomurodov, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva. Siamo contenti di chi abbiamo, poi logicamente ilè aperto e se cile, altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Fabio, nell’immediato pre partita del match contro il Genoa, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. “Giochiamo per vincere tutte le partite – ha proseguitoai microfoni della Rai parlando della partita – in tutte le competizioni. Anche stasera daremo il massimo per passare il turno”. SportFace.