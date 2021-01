Juventus Napoli | comunicato ufficiale degli azzurri | “Chiesto il rinvio | ma…”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)– Tra pochi giorni ci sarà la Supercoppa italiana tra, partita dalle mille polemiche dopo l’ennesimo capitolo. De Laurentiis ha provato a spostare il match a fine campionato.resta al centro di polemiche. Come sempre è il club partenopeo a far sentire la propria voce emettendo unconfermando appunto l’indiscrezione su De Laurentiis., il“La SSCN – si legge – parteciperà alla Supercoppa contro lain programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Supercoppa Italiana, arriva la nota ufficiale del Napoli: “Avevamo chiesto uno spostamento, ma gioch… - sscnapoli : ?? | Juventus-Napoli, pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia: piena reintegrazione della dignità e dell’… - tancredipalmeri : Apperò, Gravina fa intendere che la FIGC potrebbe ricorrere alla giustizia ordinaria contro la sentenza del CONI su… - GorettiGianluca : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Supercoppa Italiana, arriva la nota ufficiale del Napoli: “Avevamo chiesto uno spostamento, ma giocheremo co… - GorettiGianluca : RT @GiovaAlbanese: ?? Comunicato stampa Napoli ?? 'La SSCN parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia merc… -

Il Napoli con un comunicato ufficiale ha confermato il tentativo del presidente Aurelio De Laurentiis di posticipare la Supercoppa con la Juventus in primavera per sfruttare un potenziale ritorno del ...Capitolo rinvio finale Supercoppa chiuso. Juventus-Napoli si giocherà il prossimo 20 gennaio così come da programma. Nonostante la richiesta ufficiale del club campano di rinviare il match a fine camp ...