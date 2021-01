Juventus, i convocati di Pirlo per il Genoa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Juventus alle 20.45 affronterà il Genoa all’Allianz Stadium, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco i convocati del tecnico bianconero per la gara, non figurano Chiesa, McKennie, Dybala, oltre ai tre positivi De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin;Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Portanova, Capellini, Ranocchia, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot;Attaccanti: Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Correia, Morata. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Laalle 20.45 affronterà ilall’Allianz Stadium, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco idel tecnico bianconero per la gara, non figurano Chiesa, McKennie, Dybala, oltre ai tre positivi De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;Difensori: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin;Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Portanova, Capellini, Ranocchia, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot;Attaccanti: Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Correia, Morata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

