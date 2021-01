Juventus-Genoa | Rafia | “Partita importante per dimostrare le mie qualità”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Era unaperle mie: sabato giocavo con la Carrarese in Serie C, ora sono qui con la prima squadra a vincere in Coppa Italia”. Questo il commento di Hamza, autore del gol decisivo ai supplementari per lanegli ottavi di finale contro il. Il centrocampista dell’U23 bianconera ha così bagnato con una rete l’esordio con la squadra allenata da Pirlo. “Una dedica? Sicuramente per la mamma”, conclude con un sorriso ai microfoni di Rai Sport. SportFace.