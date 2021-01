Juventus Genoa probabili formazioni, Pirlo lancia Dragusin dall’inizio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Juventus Genoa probabili formazioni – Tempo di Coppa Italia. A Torino, questa sera alle 20.45 va in scena l’ottavo di finale tra Juventus e Genoa. Tante assenza per Andrea Pirlo tra positivi e infortunati. Mancheranno Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro posivi, così come Dybala ko per almeno 20 giorni. Riposo per tanti, soprattutto Chiesa e McKennie acciaccati dopo il match contro il Sassuolo. Juventus Genoa probabili formazioni, chi gioca A centrocampo spazio per Bernardeschi e Portanova sulle fasce, mentre Arthur e Rabiot saranno gli interni. Tra i pali possibilità per Buffon e in difesa per il giovane Dragusin. Nella retroguardia bianconera anche Demiral, Chiellini e Frabotta. In ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 gennaio 2021)– Tempo di Coppa Italia. A Torino, questa sera alle 20.45 va in scena l’ottavo di finale tra. Tante assenza per Andreatra positivi e infortunati. Mancheranno Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro posivi, così come Dybala ko per almeno 20 giorni. Riposo per tanti, soprattutto Chiesa e McKennie acciaccati dopo il match contro il Sassuolo., chi gioca A centrocampo spazio per Bernardeschi e Portanova sulle fasce, mentre Arthur e Rabiot saranno gli interni. Tra i pali possibilità per Buffon e in difesa per il giovane. Nella retroguardia bianconera anche Demiral, Chiellini e Frabotta. In ...

