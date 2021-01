Juventus-Genoa oggi in tv, ottavi di finale Coppa Italia 2020/2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio è il giorno di Juventus-Genoa, sfida valevole per gli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia 2020/2021. Calcio d’inizio alle ore 20:45 per il match dell’Allianz Stadium, che vede i bianconeri giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro i liguri di Davide Ballardini. Un impegno da non sottovalutare per gli uomini di Andrea Pirlo, anche se ormai mancano pochissimi giorni al big match di campionato contro l’Inter. IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno, ma per tifosi e appassionati ci sarà anche la possibilità della diretta streaming grazie a Rai Play. Sportface vi racconterà Juventus-Genoa in tempo reale con highlights, pagelle e molto altro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio è il giorno di, sfida valevole per glidiin gara unica della. Calcio d’inizio alle ore 20:45 per il match dell’Allianz Stadium, che vede i bianconeri giocarsi l’accesso ai quarti dicontro i liguri di Davide Ballardini. Un impegno da non sottovalutare per gli uomini di Andrea Pirlo, anche se ormai mancano pochissimi giorni al big match di campionato contro l’Inter. IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai Uno, ma per tifosi e appassionati ci sarà anche la possibilità della diretta streaming grazie a Rai Play. Sportface vi racconteràin tempo reale con highlights, pagelle e molto altro ...

