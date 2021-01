Juventus-Genoa | Kulusevski | “Faremo di tutto per passare il turno Vogliamo vincere tutte le competizioni”

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - JuventusTV : Aspettando #JuveGenoa, andiamo a rivedere l'ultimo precedente tra le due squadre in #CoppaItalia ?? ??? 20 dicembre… - Spazio_J : LIVE - Juventus-Genoa: subito Kulusevski porta in vantaggio i bianconeri! - - alexis_nbs : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #JuveGenoa! ?? ?????????? competizione, ???????????? obiettivo! FORZA RAGAZZI, #FINOALLAFINE! LIVE:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

Juventus-Genoa è la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Si gioca mercoledì 13 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta Tv, in chiaro e in st ...Juventus-Genoa, le probabili formazioni Juventus-Genoa (getty images) Qualche cambio di formazione in entrambe le compagini rispetto agli uomini che scendono solitamente in campo ...