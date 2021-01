Juventus-Genoa, i convocati di Pirlo per la Coppa Italia: tante assenze tra infortuni e Covid (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono numerose le assenze in casa bianconera in vista di Juventus-Genoa, gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-21. Questa sera alle ore 20:45 la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium affrontando tante defezioni tra infortuni e positività al Covid. Nella lista dei giocatori convocati da Andrea Pirlo non figurano i nomi di Chiesa, McKennie e Dybala oltre ai tre positivi al Covid De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro. convocati Pirlo PER Juventus-Genoa PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, Portanova, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono numerose lein casa bianconera in vista di, gara valevole per gli ottavi di finale della2020-21. Questa sera alle ore 20:45 la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium affrontandodefezioni trae positività al. Nella lista dei giocatorida Andreanon figurano i nomi di Chiesa, McKennie e Dybala oltre ai tre positivi alDe Ligt, Cuadrado e Alex Sandro.PERPORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Wesley, Frabotta, Dragusin. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, Portanova, ...

