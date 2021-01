Juventus Genoa formazioni ufficiali | Pirlo lancia 3 ragazzi dell’Under23

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)– Meno di un’ora all’ottavo di finale di Coppa Italia dellaall’Allianz Stadium di Torino.ha diverse assenze importanti. Da De Ligt, Cuadrado e Sandro positvi al Covid, agli infortunati Dybala, Chiesa e McKennie. Gli ultimi due però saranno convocati per il match contro l’Inter di domenica., chi giocaschiera ben 3titolari. Dragusin in difesa con Chiellini e Demiral. A centrocampo Wesley esterno destro, Bernardeschi esterno sinistro. In mezzo Portanova e Bentancur mezze ali con Arthur regista. Leggi anche: ...