Juventus-Genoa diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Juventus-Genoa si gioca oggi mercoledì 13 gennaio 2021 alle 20.45. Il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I bianconeri di Andrea Pirlo sfidano i rossoblù di Davide Ballardini.Juventus-Genoa, le probabili formazionicaption id="attachment 1078989" align="alignnone" width="522" Juventus-Genoa (getty images)/captionQualche cambio di formazione in entrambe le compagini rispetto agli uomini che scendono solitamente in campo in campionato. La Juventus dovrebbe affidarsi in porta Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova in mezzo al campo. In avanti Kulusevski con il rientrante Morata. Non ci sarà sicuramente Dybala, out per infortunio. Turno di riposo per Cristiano Ronaldo ...

