Juventus-Genoa coppa Italia | 13 gennaio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | giocano Portanova | Dragusin | Wesley e Morata

juventusfc : Tutto quello che c'è da sapere su #JuveGenoa ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official ha presentato #JuveGenoa ??? L'intervista su @JuventusTV ?? - JuventusTV : Aspettando #JuveGenoa, andiamo a rivedere l'ultimo precedente tra le due squadre in #CoppaItalia ?? ??? 20 dicembre… - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali - napolimagazine : COPPA ITALIA - Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Genoa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus e Genoa, che alle ore 20,45 (diretta tv su Rai 1) si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino in gara secca in un match valido per ...La Juventus sta per ospitare il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una partita che si colloca pochi giorni prima di una supersfida come quella contro l'Inter di domenica sera. Andiamo a ...