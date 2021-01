Juventus-Genoa | Ballardini | “Grande prestazione | abbiamo in rosa ragazzi molto seri Strootman? Il suo arrivo…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Una partita da ricordare e che ci servirà per ripartire bene in campionato.Queste le parole di Davide, tecnico delintervenuto al termine della sfida di Coppa Italia contro la. Nonostante la sconfitta maturata con il parziale di 3-2, l'ex allenatore del Palermo si è dettosoddisfatto della prova dei suoie del modello di gioco espresso questa sera all'Allianz Stadium. Come testimoniano anche le sue parole ai microfoni di Rai Sport,sembrerebbe esserefiducioso per il prosieguo della stagione dei suoi nel campionato die A. Ecco le sue parole:“A parte i primi venti minuti in cui siamo stati timidi, la squadra dopo è cresciuta nel gioco, nella pressione, è diventata più padrona. Ci teniamo la ...