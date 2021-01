Juventus | Chiellini |  «Mi sono sentito ragazzino Obiettivo Europei»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Giorgio, difensore della, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Giorgio, difensore della, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 RIENTRO – «Mi sentivo come unall’esordio. Dragusin potrebbe essere quasi mio figlio, ma l’importanza della gara era la stessa. Purtroppo da inizio novembre ho avuto un paio di problemini, quindi era importante prendere confidenza per me. Le sensazioni erano positive, e questi 60 minuti mi danno fiducia. Spero di aiutare i miei compagni, compatibilmente con le scelte del mister. A una certa età cerchi di essere più elastico possibile. Si cerca di trovare una ...