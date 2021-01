Juve Genoa 2-1 LIVE | traversa di Pjaca

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte allo Stadium 2? Gol Kulusevski – Imbucata di Chiellini per Kulusevski che controlla verso la porta e batte indisturbato Paleari. Ne ha perso la marcatura Dumbravanu 5? Morata cade in area – Bel triangolo con Kulusevski. Dumbravanu in scivolata prende sia il pallone sia lo spagnolo. Lascia correre Chiffi 9? Tiro Wesley – Azione manovrata della. Alla fine è il brasiliano a calciare secco al limite. ...