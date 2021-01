Judo | Teddy Riner perde 26 kg! Fisico stravolto verso le Olimpiadi | “Ora mangio fagiolini e pollo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è tornato. Il due volte campione olimpico della categoria +100 kg di(a Londra 2012 e Rio 2016, ndr) ha ritrovato piacevoli sensazioni, sta seguendo una nuova dieta, ha perso 26 kg e si dice pronto a puntare ai Giochi di Tokyo. Il francese, che era arrivato a pesare 165 kg, sembra rinato. Di scena al WorldMasters in corso di svolgimento a Doha, ilka – che nel suo palmares vanta anche la bellezza di dieci titoli iridati – ha spiegato cosa si cela dietro a questa “metamorfosi”. “I miei nutrizionisti – fa sapereai microfoni di RMC Sport – mi hanno rieducato in termini di cibo: ora ho pasti che sono equilibrati e ad orari prestabiliti e un cuoco che prepara i piatti per me”. Da 165 a 139 kg in una discesa ideale che, oltre a ...