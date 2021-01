Jovanotti su Instagram racconta il segreto della figlia Teresa: "La malattia se ne è andata, per noi è un giorno pazzesco" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E posta le righe scritte dalla ragazza: "Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin...". E poi: "Ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere" Leggi su repubblica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E posta le righe scritte dalla ragazza: "Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin...". E poi: "Ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere"

