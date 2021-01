Jovanotti, la figlia Teresa contro il cancro. Il racconto social (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jovanotti racconta sui social il giorno più bello della sua vita: la figlia Teresa è guarita dal cancro. Un post del tutto particolare quello di un papà che, abbandonati i panni dell’artista, usa solo poche frasi e poi condivide le parole con cui la figlia ha raccontato sui social la sua malattia. Jovanotti, fotostoria di un “ragazzo fortunato” guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021)racconta suiil giorno più bello della sua vita: laè guarita dal. Un post del tutto particolare quello di un papà che, abbandonati i panni dell’artista, usa solo poche frasi e poi condivide le parole con cui laha raccontato suila sua malattia., fotostoria di un “ragazzo fortunato” guarda le foto Leggi anche › ...

