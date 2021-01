Jovanotti | la figlia Teresa Cherubini ha sconfitto il tumore | ‘È un giorno bellissimo’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) È una storia commovente e di speranza quella raccontata dadie della moglie Francesca Valiani, che ha rivelato sui social di aver appena appreso la notizia di essere guarita da uncombattuto in silenzio negli ultimi 7 mesi. Grande stupore quindi ha colto i fan dell’artista, che ha riportato il racconto della, definendola “pazzesca” per come ha affrontato questa vicenda. Il racconto di“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, undel sistema linfatico” ha fatto sapere, 22 anni, ...