Joseph Capriati, migliorano le condizioni del dj accoltellato dal padre: “Sono vivo e lo perdono” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – migliorano le condizioni di Joseph Capriati, il dj internazionale accoltellato al petto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Caserta. Il giovane, 34 anni, è stato aggredito nell’abitazione di famiglia dal padre, Pietro Capriati. Il 61enne è stato arrestato. Per lui il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso per i domiciliari fuori regione, in Abruzzo. Capriati scrive dal letto dell’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano dove è ricoverato da quattro giorni; è stato in prognosi riservata, in condizioni molto critiche e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal padre. “Sono vivo – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –ledi, il dj internazionaleal petto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Caserta. Il giovane, 34 anni, è stato aggredito nell’abitazione di famiglia dal, Pietro. Il 61enne è stato arrestato. Per lui il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha deciso per i domiciliari fuori regione, in Abruzzo.scrive dal letto dell’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano dove è ricoverato da quattro giorni; è stato in prognosi riservata, inmolto critiche e ha subito una delicata operazione ad un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal. “– ...

