Jennifer Lopez nuda per In The Morning, il video del nuovo singolo: “Ci sono tanti simbolismi” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jennifer Lopez nuda per In The Morning, il video musicale tra i più attesi del 2021. La cantautrice e imprenditrice statunitense non ha deluso le aspettative e quanto si dice intorno al suo fisico statuario, ottimamente conservato all’età di 51 anni. è tutto tremendamente reale. Era il 25 novembre quando J.Lo aveva pubblicato alcuni scatti che la mostravano senza veli sul set di In The Morning, il singolo uscito due giorni dopo. Oggi la popstar dell’r’n’b e della moda ha sganciato la bomba e l’ordigno, inevitabilmente, è lei stessa. Come riferisce il Sun l’intento del videoclip non è quello della mera seduzione né quello di sfidare la censura sui canali social. Al contrario, la Jennifer Lopez ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)per In The, ilmusicale tra i più attesi del 2021. La cantautrice e imprenditrice statunitense non ha deluso le aspettative e quanto si dice intorno al suo fisico statuario, ottimamente conservato all’età di 51 anni. è tutto tremendamente reale. Era il 25 novembre quando J.Lo aveva pubblicato alcuni scatti che la mostravano senza veli sul set di In The, iluscito due giorni dopo. Oggi la popstar dell’r’n’b e della moda ha sganciato la bomba e l’ordigno, inevitabilmente, è lei stessa. Come riferisce il Sun l’intento delclip non è quello della mera seduzione né quello di sfidare la censura sui canali social. Al contrario, la...

LaLaLuPunto : RT @vucciria79: A chi sta criticando Jennifer Lopez per un po’ di cellulite ricordo che da Ikea vendono lo specchio LÖNSÅS a un euro. - Gnafaccio2 : RT @vucciria79: A chi sta criticando Jennifer Lopez per un po’ di cellulite ricordo che da Ikea vendono lo specchio LÖNSÅS a un euro. - giomag8 : RT @vucciria79: A chi sta criticando Jennifer Lopez per un po’ di cellulite ricordo che da Ikea vendono lo specchio LÖNSÅS a un euro. - AAA___aria : RT @vucciria79: A chi sta criticando Jennifer Lopez per un po’ di cellulite ricordo che da Ikea vendono lo specchio LÖNSÅS a un euro. - vucciria79 : A chi sta criticando Jennifer Lopez per un po’ di cellulite ricordo che da Ikea vendono lo specchio LÖNSÅS a un euro. -