Jake Angeli, lo “Sciamano” trumpiano, digiuna in cella. La mamma: “Mangia solo bio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Jake Angeli digiuna in cella. La mamma: “Mangia solo bio” Il “super uomo” con il copricapo da bisonte che a torso nudo ha guidato l’assalto al Congresso interrompendo la democratica ratifica della vittoria del presidente eletto Joe Biden “fa i capricci” in cella. Jake Angeli, il 32enne divenuto simbolo delle violenze di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, nelle quali sono morte 5 persone, fra cui un agente di polizia, è stato arrestato e in carcere si rifiuta di Mangiare. Il violento manifestante trumpiano Mangia solo cibo biologico. Già il suo avvocato, Gerald Williams, aveva dichiarato che lo Sciamano di Qanon segue una dieta molto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)in. La: “bio” Il “super uomo” con il copricapo da bisonte che a torso nudo ha guidato l’assalto al Congresso interrompendo la democratica ratifica della vittoria del presidente eletto Joe Biden “fa i capricci” in, il 32enne divenuto simbolo delle violenze di Capitol Hill dello scorso 6 gennaio, nelle quali sono morte 5 persone, fra cui un agente di polizia, è stato arrestato e in carcere si rifiuta dire. Il violento manifestantecibo biologico. Già il suo avvocato, Gerald Williams, aveva dichiarato che lodi Qanon segue una dieta molto ...

